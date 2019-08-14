В Кремле обратили внимание на соцопрос о падении в России рейтинга политических партий, но считают, что делать выводы на его основе преждевременно. Об этом заявил сегодня представителям СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в августе люди менее политизированы. По словам Пескова, много лет известна тенденция "к деполитизации общих пристрастий европейцев, включая россиян". Явка на выборах в европейских странах также очень низкая, добавил он.
Напомним, опрос, проведенный "Левада-центром", продемонстрировал, что рейтинг "Единой России" снизился до 28%. В 2017-м он составлял 31%.
Не повышаются и рейтинги других политических сил. У КПРФ и ЛДПР показатели остались 11% и 10% соответственно, у "Коммунистов России" - 3%, у "Справедливой России" - 2%.
Если бы выборы в Госдуму проводились в ближайшее воскресение, россияне поддержали бы партию власти (44%), ЛДПР (16%) и КПРФ (17%).
Источник фото: Facebook
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