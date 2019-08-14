"Левада-центр": рейтинг "Единой России" опустился до 28%

Рейтинг "Единой России" снизился до 28%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Левада-центром". Два года назад этот показатель составлял 31%.

Рейтинги других партий также не повышаются. Что касается КПРФ и ЛДПР, они остались на уровне 11% и 10% соответственно, у "Коммунистов России" - 3%, у "Справедливой России" - 2%.

Среди тех, кто определился с выбором для голосования, за партию власти выступило 44%, за КПРФ - 17%, за ЛДПР - 16%. Остальные политические силы набрали менее 5%. При этом более 40% участников исследования либо не знают, за кого голосовать, либо идти на участки не собираются.

Напомним, за первую неделю июля рейтинг ЕР, по данным ВЦИОМ, упал с 33,6 до 32,2%. Прежний минимум этого показателя был зафиксирован в начале года - 32,3%.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков подчеркнул, что процент тех, кто не готов голосовать и не определился с выбором, стал почти равен тому, сколько людей готовы поддержать парламентские партии, и это может сказаться на явке на следующих выборах.

Источник фото: Правда.ру

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