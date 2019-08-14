Совет депутатов подмосковного Серпухова принял отставку главы города Дмитрия Жарикова. Чиновник решил покинуть пост по собственному желанию.
По словам Жарикова, которые приводит сайт администрации муниципалитета, работа у него была "почетная, требующая полной отдачи моральных и физических сил". "Именно этим я и старался руководствоваться в своей каждодневной деятельности", - отметил он.
Экс-мэр добавил, что многое удалось, но остаются и нерешенные проблемы, и выразил надежду, что новая власть добьется еще больших успехов.
Он выразил благодарность правительству Московской области и лично губернатору Андрею Воробьёву за помощь в решении городских вопросов.
Временно исполняющим обязанности главы Серпухова стала первый заместитель мэра Юлия Купецкая.
Жариков стал и.о. главы города весной 2015-го, а осенью того же года его избрали мэром.
Источник фото: сайт администрации Серпухова
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