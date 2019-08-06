Глава администрации Белогорска (Республика Крым) Александр Алексеенко после выхода из отпуска подал заявление об отставке.
Уволиться чиновнику рекомендовал глава региона Сергей Аксенов. Причина - плохая ситуация с благоустройством в городе.
Жители Белогорска пожаловались на состояние дорог, вывоз мусора и т.д. Ситуацию в городе Аксенов назвал удручающей. Он отметил, что раз Алексеенко ушел в отпуск в такой ответственный момент, такой мэр не нужен.
Глава администрации Белогорского района Галина Перлович заявила, что обязанности мэра будут пока возложены на его заместителя, а она уполномочена контролировать ситуацию.
Заявление об отставке Алексеенко рассмотрят на ближайшей сессии Совета города. Его преемника выберут после единого дня голосования.
Алексеенко стоял во главе Белогорска с 2016 года.
Источник фото: сайт главы Крыма
Читайте также:
Депутаты приняли отставку главы Ленинского района Крыма
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
20 граждан России чеченского происхождения были задержаны в Польше в результате драки с местными футбольными фанатами.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.