Мэр Белогорска подал в отставку после критики главы Крыма

Глава администрации Белогорска (Республика Крым) Александр Алексеенко после выхода из отпуска подал заявление об отставке.

Уволиться чиновнику рекомендовал глава региона Сергей Аксенов. Причина - плохая ситуация с благоустройством в городе.

Жители Белогорска пожаловались на состояние дорог, вывоз мусора и т.д. Ситуацию в городе Аксенов назвал удручающей. Он отметил, что раз Алексеенко ушел в отпуск в такой ответственный момент, такой мэр не нужен.

Глава администрации Белогорского района Галина Перлович заявила, что обязанности мэра будут пока возложены на его заместителя, а она уполномочена контролировать ситуацию.

Заявление об отставке Алексеенко рассмотрят на ближайшей сессии Совета города. Его преемника выберут после единого дня голосования.

Алексеенко стоял во главе Белогорска с 2016 года.

Источник фото: сайт главы Крыма

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