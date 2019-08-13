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Два кандидата-"перебежчика" сняты с выборов в Нижегородской области

Политика print

Володарский районный суд Нижегородской области не удовлетворил иск о восстановлении на выборах двух кандидатов в депутаты Ильинского сельсовета, выдвинутых "Единой Россией".

Основанием для снятия их с предвыборной гонки стал установленный факт их членства в КПРФ.

На сайте партии сообщается, что "перебежчиков" выявил первый секретарь местного отделения КПРФ Олег Раевский. Это произошло, когда он знакомился со списком кандидатов, выдвинутых различными политическими силами. Два кандидата, которые совсем еще недавно активно агитировали за КПРФ, оказались выдвинутыми от партии власти.

Раевский направил обращение в районный избирком, в котором указал, что согласно закону члены одной партии не могут выдвигаться кандидатами в депутаты от другой. В итоге комиссия отказала им в регистрации.

Они попытались оспорить данное решение в суде. Кандидаты сказали, что не разделяют цели КПРФ и должны были быть за это из нее исключены, но при этом заявление о выходе из партии они не подавали. Суд на их сторону не встал.

По словам Раевского, местное отделение КПРФ решит вопрос об исключении бывших кандидатов-перебежчиков.

Источник фото: Правда.ру

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Темы кпрф единая россия нижегородская область предвыборная кампания
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