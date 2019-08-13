Верховный суд Северной Осетии отменил решение Советского районного суда Владикавказа о снятии представителей КПРФ с выборов в гордуму.
Ранее стало известно, что в суд обратилась партия "Коммунисты России". Она заявляла, что при утверждении списка кандидатов КПРФ не было кворума. Жалоба была удовлетворена, партию сняли с выборов.
В КПРФ сказали, что процедура прошла по всем требованиям законодательства, и обратились в ВС. Он встал на сторону партии, восстановил список на выборах. Кроме того, вынесено частное определение в отношении судьи Советского суда.
Похожая ситуация была и в Карачаево-Черкесии. Там Верховный суд отменил регистрацию списка КПРФ по обращению "Патриотов России". Партия также заявляла о нарушениях на конференции по утверждению списка.
Позже Верховный суд РФ удовлетворил жалобу коммунистов и вернул их список на выборы в Народное собрание.
Источник фото: Правда.ру
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