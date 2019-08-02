За пост главы Калмыкии поборются четыре кандидата

Избирком Калмыкии сегодня завершил регистрацию кандидатов на должность главы региона. На этот пост претендуют четыре человека.

Ранее были выдвинуты шесть кандидатов. Документы для регистрации подали все, кроме Эрдни Бодгаева ("Защитники Отечества"). Позже в регистрации было отказано Намсыру Манджиеву (КПРФ). Он не смог собрать нужное число подписей в свою поддержку, а также не предоставил справку о недвижимости и доходах за рубежом.

В итоге в бюллетене для голосования будут 4 человека: врио главы республики Бату Хасиков ("Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России").

Напомним, в марте текущего года Владимир Путин принял отставку Алексея Орлова, который руководил регионом 9 лет. На его место был назначен чемпион мира по кикбоксингу Хасиков.

Согласно местным законам, выдвигать кандидатов на выборы главы Калмыкии могут только партии.

Источник фото: Правда.ру

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