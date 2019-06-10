Врио главы Калмыкии: "Жить в республике станет престижно"

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков подтвердил, что намерен участвовать в выборах в сентябре. По его словам, самый главный пункт в его программе — "услышать людей", так как все уже очень устали от обещаний, которые не выполняются.



В Элисте представили врио главы Калмыкии Бату Хасикова

Хасиков пообещал создать комфортные условия для жителей региона. Он хочет сделать так, чтобы жить в республике стало престижно. Чиновник добавил, что в настоящее время из Калмыкии уезжает много людей, поскольку в ней нет всего необходимого для жизни, и это нужно исправить.

Напомним, Хасиков был назначен врио главы региона в марте после отставки Алексея Орлова. Он чемпион мира по кикбоксингу. С ноября 2012 года по сентябрь 2014-го был сенатором.

Хасикова на выборах готовы поддержать 76% населения региона. Это продемонстрировал опрос ВЦИОМ. В его поддержку высказался также руководитель Государственной жилищной инспекции Москвы, бывший премьер правительства региона Олег Кичиков. Он выразил уверенность, что Хасиков способен вытянуть республику из затянувшегося кризиса.

Источник превью: Википедия

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