Мосгоризбирком провел жеребьевку эфирного времени для кандидатов в МГД

Сегодня Мосгоризбирком провел первый этап жеребьевки, в ходе которого распределил между избирательными округами эфирное время кандидатов в депутаты Мосгордумы на телеканалах и радиостанциях.

Представители всех 45 округов вытягивали конверты, в которых указано время выхода кандидатов в эфир. До 5 августа будут приглашены сами кандидаты, которые выберут время каждый для себя. Затем для желающих разыграют платный эфир.

Кандидаты в депутаты столичного парламента смогут три раза бесплатно разместить свой ролик или аудиозапись, длительность должна быть не более минуты.

Бесплатное эфирное время предоставят телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы". Предвыборная агитация стартует 12 августа.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.

Источник фото: Правда.ру

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