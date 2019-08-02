Сегодня Мосгоризбирком провел первый этап жеребьевки, в ходе которого распределил между избирательными округами эфирное время кандидатов в депутаты Мосгордумы на телеканалах и радиостанциях.
Представители всех 45 округов вытягивали конверты, в которых указано время выхода кандидатов в эфир. До 5 августа будут приглашены сами кандидаты, которые выберут время каждый для себя. Затем для желающих разыграют платный эфир.
Кандидаты в депутаты столичного парламента смогут три раза бесплатно разместить свой ролик или аудиозапись, длительность должна быть не более минуты.
Бесплатное эфирное время предоставят телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы". Предвыборная агитация стартует 12 августа.
Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.
Источник фото: Правда.ру
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