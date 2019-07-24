Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

Глава ЦИК Элла Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась накануне, в незнании избирательного законодательства. По ее словам, ее удручило, что они продемонстрировали такое невежество.

Памфилова отметила, что есть четкий порядок в избирательных процедурах. Нельзя рассматривать жалобу в ЦИК, пока ее не рассмотрел Мосгоризбирком. Кроме того, Центризбирком никак не может ускорить рассмотрение жалоб, что звучало в требованиях ряда кандидатов.

ЦИК попросил кандидатов предварительно предоставить документы, что позволит его членам заранее изучить все обстоятельства, добавила Памфилова.

Напомним, на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 233 человека, отказано 57. В минувшую субботу оппозиция провела митинг с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов. С некоторыми из них Памфилова провела вчера встречу.

Источник фото: Википедия

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