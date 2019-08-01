Тверской губернатор опроверг слухи о своей отставке

Губернатор Тверской области Игорь Руденя опроверг сообщения о том, что он покидает свой пост.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация о его переходе на должность главы Рослесхоза.

По словам чиновника, слухи сопровождают его работу уже не один год, и их источники он знает. Главное, заявил он порталу Tverigrad.ru, что жители региона в 2016-м проголосовали за него на выборах и возложили ответственность за область минимум до 2021 года.

Руденя намерен "продолжать решение ключевых социальных, экономических, инфраструктурных задач по развитию Верхневолжья".

Слухи об уходе губернатора в отставку стали появляться сразу после его победы на выборах. В частности, сообщалось, что он будет работать в минсельхозе. Однако глава региона все эти сведения отрицал.

Источник фото: сайт правительства Тверской области

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