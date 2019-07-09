В правительстве Камчатки назвали домыслами информацию о возможной отставке главы края Виктора Илюхина. В заявлении отмечается, что речи о смене губернатора не идет.
В данный момент Илюхин находится в командировке. Первый вице-губернатор Ирина Унтилова подчеркнула, что он понимает новые вызовы, стоящие перед властями субъектов РФ, и планирует перемены, чтобы была возможность на них ответить. К примеру, чиновник готовит реформу управления краем, которая будет включать в себя и кадровые перестановки.
Ранее РБК написал о том, что в отставку могут быть отправлены главы нескольких регионов. Среди них назывались Илюхин, губернаторы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, Ростовской области Василий Голубев и др.
Некоторые из них уже эту информацию опровергли.
Источник превью: сайт правительства Камчатки
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