Жириновский: полиция имеет право задерживать людей на незаконных акциях

Владимир Жириновский назвал протесты, инициируемые незарегистрированными кандидатам в депутаты Мосгордумы, костром цветных революций, который пытаются разжечь в Москве сторонники американского Госдепа.

Самое опасное - призывы к неповиновению власти, которые звучат на улицах, написал он на своей странице в одной из соцсетей. По словам лидера ЛДПР, из-за этого в нашей стране произошла революция, и она была разорена. В пример он привел и Украину: оранжевые революции довели до "нацистской власти в Киеве и катастрофического ухудшения жизни народа".

Жириновский признал, что проблема с выборами в РФ существует. Даже кандидатов от старейшей партии ЛДПР не допускают до выборов в некоторых регионах, но тем не менее они никого не призывают к бунту, отметил он.

Депутат Госдумы добавил, что полиция имеет право задерживать людей на несанкционированном митинге, это происходит во всех странах мира, с ними обходятся даже более жестко.

Ни один митинг не должен ставить под угрозу судьбу России, подчеркнул лидер ЛДПР, нельзя ставить под удар и безопасность людей. По его словам, формы протеста, когда перекрываются дороги, недопустимы, так как, например, из-за этого до умирающего человека может вовремя не доехать машина "скорой помощи".

Источник фото: сайт ЛДПР

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