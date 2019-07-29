Жириновский: субботняя акция в Москве - угроза государству

Волнения, которые произошли позавчера в центре Москвы, спровоцировали в большинстве своем не коренные москвичи, а приезжие. Такое мнение выразил Владимир Жириновский.

Собравшиеся на несогласованный митинг приехали из других городов и призывали к неповиновению власти, отметил он и добавил, что так же делали большевики в 1917 году. Они подходили к солдатам, к матросам, подбивали их на волнения и бунты. "И чем всё это кончилось? Кровавым переворотом, множественными жертвами", - сказал лидер ЛДПР.

Он отметил, что такого вновь допустить нельзя. Необходимо сделать так, чтобы все партии могли зарегистрироваться и участвовать в выборах. Регистрировать надо всех кандидатов, подчеркнул политик, поскольку лишь такая формула позволит провести честные выборы, без бунтов и протестов.

Акцию на Тверской улице Жириновский назвал противостоянием людей и полиции, угрозой государству. "Это была попытка устроить ещё один майдан, как на Украине", - заявил он.

Депутат отметил, что демократия - это хорошо, но нельзя переходить грань, "когда мы можем в этой борьбе за честные выборы нанести себе ущерб".

Источник фото: сайт ЛДПР

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