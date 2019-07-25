Матвиенко усомнилась в необходимости конституционной реформы

Парламент России имеет достаточно полномочий, однако они не всегда реализуются полностью. Таким образом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала предложение Вячеслава Волонида провести конституционную реформу для усиления роли законодательной власти.

По мнению Матвиенко, усиление парламента не должно происходить за счет корректировки существующих норм Конституции.

"Я всегда выступаю за усиление роли парламента в жизни страны, но надо посмотреть, как мы используем данные нам права в практической жизни. У нас контроль за органами исполнительной власти, Совет Федерации назначает генерального прокурора, заместителя генпрокурора, верховных судей. У нас широчайшие полномочия у парламента, но считаю, что мы не очень эффективно все их используем", - цитирует ее агентство ТАСС.

Политик добавила, что Конституция в ее нынешнем виде не нуждаются ни в каких коренных изменениях. "Фундамент в виде основополагающих положений Конституции надо сохранить. Когда тронешь фундамент, как карточный домик может рассыпаться все остальное", - резюмировала сенатор.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести "точечные" изменения в Конституцию, чтобы устранить дисбаланс между ветвями власти. По мнению депутата, больший вес необходимо придать законодательной власти. Депутаты должны участвовать в консультациях перед назначением членов правительства, заявил он.