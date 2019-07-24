За кресло курганского губернатора будут бороться четыре человека

Избирком Курганской области зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора.

Это Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР, Татьяна Майборода от "Справедливой России" и врио главы региона Вадим Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 2 октября прошлого назначил Шумкова врио главы области вместо Алексея Кокорина.

Все кандидаты в губернаторы представили свои "сенаторские тройки" - людей, которые войдут в состав Совфеда в случае их победы на выборах.

Так, в списке Шумкова - два действующих представителя области в СФ Елена Перминова и Сергей Лисовский, а также замгубернатора Константин Ермаков.

Ярушин назвал руководителя аппарата регионального отделения ЛДПР Ольгу Дружинину, депутата облдумы Юрия Александрова и бизнесмена Николая Соловьева.

Источник фото: Правда.ру

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