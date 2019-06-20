В избирком Курганской области предоставили документы еще два претендента на кресло губернатора. Речь идет о Юрии Ярушине от ЛДПР и Якове Сидорове от КПРФ.
Ярушин - депутат облдумы, второй кандидат - депутат Курганской гордумы.
Напомним, неделю назад сдал документы врио главы региона Вадим Шумков. Он выдвинулся на выборы как самовыдвиженец.
Тогда же его имя часто появлялось в СМИ в связи со слухами о том, что чиновник обратился в администрацию президента с предложением объединить свой регион с Тюменской областью, чтобы поправить его финансовое положение. Позже эти заявления официально были опровергнуты.
Алексей Кокорин, который ранее возглавлял Курганскую область, в октябре 2018-го покинул своей пост. Причина - переход на новую работу. Владимир Путин сразу назначил врио главы региона Шумкова.
Источник превью: сайт Госдумы
Читайте также:
Объединение Курганской и Тюменской областей: вброс, пиар или нечто реальное?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".