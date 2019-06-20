ЛДПР и КПРФ заявили своих кандидатов на пост курганского губернатора

В избирком Курганской области предоставили документы еще два претендента на кресло губернатора. Речь идет о Юрии Ярушине от ЛДПР и Якове Сидорове от КПРФ.



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Ярушин - депутат облдумы, второй кандидат - депутат Курганской гордумы.

Напомним, неделю назад сдал документы врио главы региона Вадим Шумков. Он выдвинулся на выборы как самовыдвиженец.

Тогда же его имя часто появлялось в СМИ в связи со слухами о том, что чиновник обратился в администрацию президента с предложением объединить свой регион с Тюменской областью, чтобы поправить его финансовое положение. Позже эти заявления официально были опровергнуты.

Алексей Кокорин, который ранее возглавлял Курганскую область, в октябре 2018-го покинул своей пост. Причина - переход на новую работу. Владимир Путин сразу назначил врио главы региона Шумкова.

Источник превью: сайт Госдумы

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