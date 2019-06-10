СМИ сообщили, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента с предложением объединить регион с Тюменской областью. О реакции на его инициативу пока не сообщается.
Свою идею врио главы региона объясняет экономическими причинами, пишет РБК. По его словам, слияние позволит бедной Курганской области поправить свои финансовые дела.
Источник издания, близкий к администрации президента РФ, назвал это заявление пиар-инициативой Шумкова и добавил, что даже если решение о слиянии будет принято, в ближайшем будущем это вряд ли произойдет.
Политолог Виталий Иванов заявил, что идея у Шумкова появилась перед выборами — в сентябре он первый раз будет бороться за пост губернатора. Однако, добавил он, на практике эту инициативу вряд ли реализуют.
Между тем, пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко сказал, что Шумков к руководству страны с предложением о слиянии регионов не обращался. Ничего не знают об инициативе и в пресс-центре тюменского правительства.
Поперешниченко предположил, что информация могла появиться на фоне обсуждения интеграции и взаимодействия регионов УрФО. Ранее полпред президента Николай Цуканов просил перезапустить программы сотрудничества между регионами округа и наполнить их реальными проектами. Он отметил, что в настоящее время подписываются и готовятся к подписанию соглашения с конкретизацией инструментов интеграции субъектов, включая конкретные проекты с ЯНАО, ХМАО, Тюменью.
Пресс-секретарь назвал растиражированную СМИ информацию вбросом.
Несмотря на то, что данные об инициативе Шумкова официально не подтверждены, они повлекли за собой множество комментариев. Так, в стороне не остались депутаты парламентов регионов, о которых идет речь. Депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин заявил, что в регионе действительно очень много проблем, но это не значит, что его нужно присоединять к другому, надо, чтобы власти РФ пересмотрели бюджетную политику в отношении дотационных регионов.
Депутат Тюменской облдумы Тамара Казанцева заявила, что отрицательно относится к слиянию регионов. По ее словам, бюджетных денег от этого больше не станет, чтобы решить финансовые проблемы, надо искать другие резервы, привлекать инвестиции.
Зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев заявил, что речь идет только об экономическом объединении в макрорегион, административного не предполагается.
Тюменский политолог Александр Безделов отметил, что информация об объединении областей не имеет ничего общего с реальностью, это вброс, сделанный недоброжелателями Шумкова. Он добавил, что в настоящий момент со стороны федеральных властей нет запроса на укрупнение каких-либо регионов.
Источник превью: ВКонтакте
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