Объединение Курганской и Тюменской областей: вброс, пиар или нечто реальное?

СМИ сообщили, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента с предложением объединить регион с Тюменской областью. О реакции на его инициативу пока не сообщается.



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Свою идею врио главы региона объясняет экономическими причинами, пишет РБК. По его словам, слияние позволит бедной Курганской области поправить свои финансовые дела.

Источник издания, близкий к администрации президента РФ, назвал это заявление пиар-инициативой Шумкова и добавил, что даже если решение о слиянии будет принято, в ближайшем будущем это вряд ли произойдет.

Политолог Виталий Иванов заявил, что идея у Шумкова появилась перед выборами — в сентябре он первый раз будет бороться за пост губернатора. Однако, добавил он, на практике эту инициативу вряд ли реализуют.

Между тем, пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко сказал, что Шумков к руководству страны с предложением о слиянии регионов не обращался. Ничего не знают об инициативе и в пресс-центре тюменского правительства.

Поперешниченко предположил, что информация могла появиться на фоне обсуждения интеграции и взаимодействия регионов УрФО. Ранее полпред президента Николай Цуканов просил перезапустить программы сотрудничества между регионами округа и наполнить их реальными проектами. Он отметил, что в настоящее время подписываются и готовятся к подписанию соглашения с конкретизацией инструментов интеграции субъектов, включая конкретные проекты с ЯНАО, ХМАО, Тюменью.

Пресс-секретарь назвал растиражированную СМИ информацию вбросом.

Несмотря на то, что данные об инициативе Шумкова официально не подтверждены, они повлекли за собой множество комментариев. Так, в стороне не остались депутаты парламентов регионов, о которых идет речь. Депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин заявил, что в регионе действительно очень много проблем, но это не значит, что его нужно присоединять к другому, надо, чтобы власти РФ пересмотрели бюджетную политику в отношении дотационных регионов.

Депутат Тюменской облдумы Тамара Казанцева заявила, что отрицательно относится к слиянию регионов. По ее словам, бюджетных денег от этого больше не станет, чтобы решить финансовые проблемы, надо искать другие резервы, привлекать инвестиции.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев заявил, что речь идет только об экономическом объединении в макрорегион, административного не предполагается.

Тюменский политолог Александр Безделов отметил, что информация об объединении областей не имеет ничего общего с реальностью, это вброс, сделанный недоброжелателями Шумкова. Он добавил, что в настоящий момент со стороны федеральных властей нет запроса на укрупнение каких-либо регионов.

Источник превью: ВКонтакте

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