Врио курганского губернатора Шумков идет на выборы самовыдвиженцем

Сегодня избирком Курганской области принял необходимые документы от врио губернатора Вадима Шумкова. Он идет на выборы главы региона как самовыдвиженец.



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Шумков в начале текущей недели часто упоминался в СМИ из-за материала РБК о том, что он якобы обратился в администрацию президента с инициативой объединить свой регион с Тюменской областью по экономическим основаниям. Сообщалось, что слияние позволит Курганской области поправить не очень хорошие финансовые дела.

Позже, однако, эта информация была опровергнута. Пресс-секретарь врио губернатора сказал, что Шумков к руководству РФ не обращался. По его мнению, слухи в прессе могли распространиться на фоне общего обсуждения интеграции и взаимодействия регионов Урала.

Политолог Александр Безделов в свою очередь констатировал, что сообщения о слиянии двух регионов - вброс оппонентов Шумкова. Со стороны власти запроса на укрупнение каких-либо субъектов РФ нет, заключил он.

Источник превью: сайт правительства Курганской области

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