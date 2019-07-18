Власти изучат в третьем чтении правки в закон о шпионском оборудовании

Государственная дума Российской Федерации рассмотрит в третьем и окончательном чтении норму, разъясняющую, какое оборудование считается шпионским.

На сегодняшний день любой человек, который покупает мобильный телефон с GPS или же Глонасс-навигацией, смарт-часы с камерой или обыкновенный диктофоном, может оказаться под следствием.

Так, например, случилось с фермером из Кургана Евгением Васильевым. В декабре 2017 года мужчина, напомним, пожаловался действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину на то, что стал обвиняемым по уголовному делу из-за покупки ошейника с GPS-трекером.

Как заявил тогда Васильев, девайс он купил для слежки за своей коровой.

Та история закончилась хорошо — дело в отношении курганского фермера было закрыто, а прокуратура даже принесла нему извинения. Но на один такой счастливый случай есть несколько пугающих, когда россияне сидят в тюрьме за покупку ошейника для своей собаки.

Внесенный же в Госдуму РФ законопроект дополняет статью 138.1 УК РФ — по которой и судят всех тех, кто приобрел "шпионское" оборудование.

Поправки указывают, что под незаконными приборами будут понимать те приборы, что специально сконструированы для получения или снятия информации тайно. Или же, отметим, такие девайсы, которым "намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя".

Не является же шпионским оборудованием, гласят поправки, находящиеся в свободной продаже приборы с функциями фотосъемки, видеозаписи, аудиофиксации и геолокации с открыто расположенными на них органами управления.

Если, например, пользоваться легальной видеокамерой тайно — например, просверлить в стене дырку и снимать соседей — то считаться незаконным прибором и шпионским оборудованием она все равно не будет.

Но если человек как-то видоизменит прибор, то за это уже может последовать наказание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, купившего пуговицу со встроенной в нее камерой.

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