"Википедия" ведет кампанию по чистке негатива про Навального и Соболь

Журналист Андрей Графов заявил, что его деятельность подверглась жесточайшей цензуре со стороны модераторов одного из крупнейших интернет-справочников "Википедия". Графов внес порядка 700 правок под ником Vasgrom. Недавно его аккаунт забанили в рамках "показательной порки" по делу о "12 редакторах" за критику оппозиции.

Журналист провел расследование и выяснил, что на интернет-ресурсе действует целая группа пользователей, занимающаяся модерацией "нежелательного контента", и редакторов, которые защищают российскую либеральную тусовку.

Стоит отметить, что большинство статей Графова относились к разделу "искусство". Примерно 20 из 700 его правок были связаны с фактами из жизни небезызвестных либералов. Журналист настаивает, что лишь освещал конкретные факты, пусть и не самые лицеприятные. Например, критика Яшиным избирателей, атака Любови Соболь на беременную Маргариту Симоньян и многое другое.

Как отмечает Графов, публикация фактов запрещена "Википедией", если они показывают российских несистемщиков в невыгодном свете. Естественно, он не скрывает, что ему не нравятся оппозиционеры. Однако его политические взгляды индифферентны. Чего нельзя сказать о контенте "Википедии", которая явно демонстрирует любовь к российским либералам.

По словам Графова, в "Википедии" его обвинили в политической ангажированности. При этом сами цензоры, убежден журналист, также не могут похвастаться непредвзятостью. Он вспомнил такие формулировки, как "рупор госпропаганды", "кремлеботы" и многие другие речевые клише, которые на него обрушились.

"Разве так будет выражаться человек нейтральный?" — поинтересовался он.

В ходе расследования Графову удалось выяснить, что "чистку" инициировал некий Михаил Грузнов. Например, он внимательно следил, чтобы при публикации материалов о Любови Соболь не было и ноты негатива. Грузнов занимает должность руководителя "Викифай" — сервиса, выполняющего коммерческую работу с информацией. Они не скрывает, что использует блокировку "по формальным причинам".

Также "Википедию" редактируют ряд пользователей, которые редактируют статьи в интересах оппозиции.

"В статье про Соболь Arkadiy. kh сделал 20 правок, юзер Aler 900 внес 14 исправлений, Nogin — 10. То есть налицо консолидированный интерес пресловутого пула авторов. А у Max Shakhray только в статье по Навальному 245 правок", — поделился своими наблюдениями Графов.

Журналист уже обратился в "Википедию", чтобы ангажированных редакторов забанили, но так и не добился справедливости. Совершенно очевидно, что считать популярный справочник "непредвзятым" больше нельзя.