Первый вице-премьер Ингушетии решил покинуть свой пост

Первый замглавы правительства Ингушетии Багаудин Оздоев подал прошение об отставке. Указ пока не подписан.



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Решение об увольнении чиновник принял после совещания у врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, посвященного строительству и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры.

Отметим, первый вице-премьер - брат-близнец министра финансов республики Бекхана Оздоева.

Оздоев был назначен на должность первого зампреда в 2017-м, ранее он был замгендиректора "Кавказмежрегионгаза" и директором филиала компании в РИ.

В правительстве Оздоев курировал вопросы строительства и ЖКХ. До него этим занимался Муслим Дзейтов, уволенный за невыполнение задач по вводу в эксплуатацию перинатального центра в Назрани.

Источник превью: сайт правительства Ингушетии

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