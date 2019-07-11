Первый замглавы правительства Ингушетии Багаудин Оздоев подал прошение об отставке. Указ пока не подписан.
Решение об увольнении чиновник принял после совещания у врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, посвященного строительству и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры.
Отметим, первый вице-премьер - брат-близнец министра финансов республики Бекхана Оздоева.
Оздоев был назначен на должность первого зампреда в 2017-м, ранее он был замгендиректора "Кавказмежрегионгаза" и директором филиала компании в РИ.
В правительстве Оздоев курировал вопросы строительства и ЖКХ. До него этим занимался Муслим Дзейтов, уволенный за невыполнение задач по вводу в эксплуатацию перинатального центра в Назрани.
Источник превью: сайт правительства Ингушетии
Читайте также:
Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.