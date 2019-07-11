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Источник Правда.Ру

Первый вице-премьер Ингушетии решил покинуть свой пост

Политика print

Первый замглавы правительства Ингушетии Багаудин Оздоев подал прошение об отставке. Указ пока не подписан.


Путин сменил главу Ингушетии

Решение об увольнении чиновник принял после совещания у врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, посвященного строительству и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры.

Отметим, первый вице-премьер - брат-близнец министра финансов республики Бекхана Оздоева.

Оздоев был назначен на должность первого зампреда в 2017-м, ранее он был замгендиректора "Кавказмежрегионгаза" и директором филиала компании в РИ.

В правительстве Оздоев курировал вопросы строительства и ЖКХ. До него этим занимался Муслим Дзейтов, уволенный за невыполнение задач по вводу в эксплуатацию перинатального центра в Назрани.

Источник превью: сайт правительства Ингушетии

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Темы ингушетия чиновники правительство
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