Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым. Еще двое переназначены на свои должности.
Источник в правительстве региона заявил, что отправленные в отставку чиновники курировали различные направления, в том числе экономику и социальную сферу. Их имена не называются.
Напомним, в конце июня глава государства Владимир Путин принял отставку Евкурова, который стоял во главе Ингушетии 11 лет. Врио главы республики был назначен экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов.
Последний ранее заверил, что в ближайшее время не намерен проводить в правительстве РИ серьезные кадровые перестановки. Он подчеркнул, что изучит ситуацию, проанализирует, ответственно или нет сотрудники относятся к своим обязанностям.
Выборы нового главы республики состоятся в единый день голосования.
Источник превью: официальный сайт Ингушетии
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