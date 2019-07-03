Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым. Еще двое переназначены на свои должности.



Врио главы Ингушетии стал бывший прокурор республики Калиматов

Источник в правительстве региона заявил, что отправленные в отставку чиновники курировали различные направления, в том числе экономику и социальную сферу. Их имена не называются.

Напомним, в конце июня глава государства Владимир Путин принял отставку Евкурова, который стоял во главе Ингушетии 11 лет. Врио главы республики был назначен экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов.

Последний ранее заверил, что в ближайшее время не намерен проводить в правительстве РИ серьезные кадровые перестановки. Он подчеркнул, что изучит ситуацию, проанализирует, ответственно или нет сотрудники относятся к своим обязанностям.

Выборы нового главы республики состоятся в единый день голосования.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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