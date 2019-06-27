В ближайшее время в правительстве Ингушетии не планируется проводить серьезные кадровые перестановки. Об этом депутатам заявил врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.
Он отметил, что для начала изучит ситуацию, посмотрит, ответственно или нет сотрудники относятся к исполнению обязанностей. Резких кадровых решений не будет, добавил Калиматов.
Парламент и правительство будут продолжать работу над уже существующими планами, заявил врио главы РИ и попросил поддержки у всех жителей республики.
Напомним, накануне Владимир Путин принял добровольную досрочную отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил на данную должность Калиматова. Сегодня врио представили депутатам Народного собрания.
Калиматов ранее был советником губернатора Самарской области и прокурором Ингушетии.
Выборы нового главы республики состоятся в единый день голосования.
Источник превью: официальный сайт Ингушетии
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