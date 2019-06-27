Калиматов не собирается устраивать чистку в правительстве Ингушетии

В ближайшее время в правительстве Ингушетии не планируется проводить серьезные кадровые перестановки. Об этом депутатам заявил врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.



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Он отметил, что для начала изучит ситуацию, посмотрит, ответственно или нет сотрудники относятся к исполнению обязанностей. Резких кадровых решений не будет, добавил Калиматов.

Парламент и правительство будут продолжать работу над уже существующими планами, заявил врио главы РИ и попросил поддержки у всех жителей республики.

Напомним, накануне Владимир Путин принял добровольную досрочную отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил на данную должность Калиматова. Сегодня врио представили депутатам Народного собрания.

Калиматов ранее был советником губернатора Самарской области и прокурором Ингушетии.

Выборы нового главы республики состоятся в единый день голосования.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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