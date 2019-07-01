Песков: указ о новом назначении экс-главы Ингушетии пока не подписан

Указ президента о новом назначении экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова российский лидер пока не подписал. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



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Он добавил, что если бы документ был подписан президентом, его бы обнародовали для опубликования, а этого пока не произошло.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин принял отставку Евкурова, который стоял во главе РИ более 11 лет, и назначил на его место Махмуда-Али Калиматова, ранее работавшего прокурором региона.

"Коммерсант" написал, что Евкуров станет замминистра обороны, эти данные подтвердили и источники "Известий". Глава минобороны Сергей Шойгу не стал комментировать возможное назначение и посоветовал обратиться за разъяснениями к самому Евкурову.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на свои источник сообщил, что последний может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.

Источник превью: Facebook

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