Указ президента о новом назначении экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова российский лидер пока не подписал. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он добавил, что если бы документ был подписан президентом, его бы обнародовали для опубликования, а этого пока не произошло.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин принял отставку Евкурова, который стоял во главе РИ более 11 лет, и назначил на его место Махмуда-Али Калиматова, ранее работавшего прокурором региона.
"Коммерсант" написал, что Евкуров станет замминистра обороны, эти данные подтвердили и источники "Известий". Глава минобороны Сергей Шойгу не стал комментировать возможное назначение и посоветовал обратиться за разъяснениями к самому Евкурову.
Между тем "Интерфакс" со ссылкой на свои источник сообщил, что последний может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Источник превью: Facebook
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Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке
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