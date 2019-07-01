Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Напомним, Евкуров, возглавлявший Ингушетию 11 лет, заявил о своем желании покинуть должность на прошлой неделе. Российский лидер Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы РИ Махмуда-Али Калиматова.
"Коммерсант" сообщил о том, что Евкуров может стать замминистра обороны. "Интерфаксу" информированный источник подтвердил, что документ о назначении появится уже в понедельник или вторник.
Глава минобороны Сергей Шойгу не стал комментировать возможность назначения Евкурова его заместителем. Представителям прессы он посоветовал обратиться за разъяснениями к самому Евкурову.
Экс-глава Ингушетии в разговоре главой государства подчеркивал, что готов выполнять задачи абсолютно в любом секторе.
Источник превью: официальный сайт Ингушетии
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