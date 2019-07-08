Ростовский губернатор заявил, что не планирует уходить в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на слухи о своей отставке. По его словам, у него таких планов в настоящее время нет.



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Сейчас Голубев находится на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.

Напомним, он является главой региона уже 9 лет. В 2015-м был переизбран на этот пост.

Ранее об отставках ряда губернаторов сообщил РБК. По сведениям издания, могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, Ростовской области Василий Голубев, Еврейской АО Александр Левинталь.

Последний опроверг эти слухи. По его словам, от него такой инициативы нет.

В правительстве Калужской области не стали комментировать информацию СМИ.

Опроверг сообщения о своей отставке и Орлов. Сегодня во время оперативного совещания он заявил, что планирует оставаться на своем посту до истечения полномочий.

Источник превью: сайт правительства Ростовской области

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