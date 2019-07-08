Власти Калужской области не комментируют возможную отставку губернатора

В правительстве Калужской области не стали комментировать информацию о возможной отставке главы региона Анатолия Артамонова. "Мы эту тему не комментируем", - заявила его представитель.



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Артамонов стоит во главе области уже 19 лет.

Напомним, ранее об отставках ряда губернаторов написал РБК. По сведениям издания, могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, Ростовской области Василий Голубев, Еврейской АО Александр Левинталь.

Последний опроверг эту информацию. По его словам, СМИ иногда пишут об этом, но это не соответствует действительности, по крайней мере от него такой инициативы нет.

Опроверг данные о своей отставке и Орлов. Сегодня во время оперативного совещания он заявил, что планирует оставаться на своем посту до истечения полномочий.

Источник превью: сайт правительства Калужской области

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