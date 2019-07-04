Мэр Сыктывкара Валерий Козлов уходит в отставку. Глава Коми Сергей Гапликов предложил ему стать представителем республики в Северо-Западном регионе страны, и он согласился.
Завтра Совет города примет отставку Козлова. Кроме того, он рассмотрит вопрос о назначении и.о. главы Сыктывкара. Местные СМИ сообщают, что эту должность может занять первый заместитель мэра Наталья Хозяинова.
Гапликов предложил Козлову новый пост в связи с тем, что Константин Сапрыкин, занимавший его 2 года, в конце июня скончался. Ему было 59 лет.
Валерий Козлов ранее он был предпринимателем, дважды избирался депутатом совета Сыктывкара. В ноябре 2007 года стал советником главы Коми. Также он занимал должности заместителя главы администрации Сыктывкара, председателя Совета города. Мэром стал в марте 2017-го.
Источник превью: сайт администрации Сыктывкара
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