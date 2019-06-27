КГИ: У мэров два основных пути - повышение или уголовное преследование

Комитет гражданских инициатив, основанный Алексеем Кудриным, провел анализ путей развития карьеры российских мэров с 2008 по 2019 год. Выяснилось, что самые частые сценарии для них - переход на региональный уровень или уголовное дело.



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Эксперты исследовали судьбы 359 градоначальников в 109 городах, 263 человека уже покинули свои посты к текущему году. Специалисты констатировали, что чаще всего мэры становятся заместителями губернатора или министрами в субъектах РФ - такое повышение получил 21%. В докладе также уточняется, что избранные мэры чаще шли на повышение, чем назначенцы.

Вторым по "популярности" вариантом развития событий стало уголовное преследование. Он коснулся 15% экс-градоначальников (39 человек). Далее следуют переход в бизнес, карьера на федеральном уровне и выход на пенсию.

В КГИ констатировали неустойчивость корпуса мэров. Более 40% работают в этой должности всего лишь от года до трех.

Эксперт комитета Андрей Максимов отметил, что должность мэра в нашей стране становится менее привлекательной, с этим, в частности, может быть связано и снижение их квалификации.

Источник превью: Правда.ру

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