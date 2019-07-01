Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если точно будет доказана фальсификация подписей, заявил глава горизбиркома Валентин Горбунов.
Ранее стало известно, что в столице обнаружен офис с заполненными подписными листами нескольких кандидатов в МГД. Полиция уже начала проверку по данному факту. Если окажется, что за этим стоят конкретные кандидаты, им могут отказать в регистрации.
Горбунов напомнил РИА "Новости", что регистрацией кандидатов занимаются окружные комиссии. В случае, если будут поступать жалобы по их решениям, обжаловать можно в Мосгоризбиркоме или суде.
Дело, отметил он, может быть даже не только в подписях. Так, может вскрыться факт судимости или двойного гражданства.
Напомним, кандидатам в МГД, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам надо собрать в свою поддержку 4,5 - 5 тысячи подписей.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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