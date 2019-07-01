Кандидат в МГД накрыл "ферму" по подделке подписей за Гудкова

По оперативной информации, появившейся в распоряжении штаба кандидата в МГД Александра Босых, удалось вскрыть факт массовой подделки подписей избирателей за кандидатов Яшина и Гудкова.



Босых вскрыл факт массовой подделки подписей избирателей за кандидатов Яшина и Гудкова

На своей странице в Facebook Александр Босых разместил пост с видеороликами, на которых отчетливо просматриваются подписные листы с именами кандидатов в Мосгордуму Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

На место инцидента была вызвана полиция, в настоящий момент идет разбирательство. По предварительной информации Александр Босых идет кандидатом в Мосгордуму от 5 округа (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино) вместе с Дмитрием Гудковым.

Напомним, это уже не первый скандал с подписными листами на этих выборах. Ранее в подделке подписей был уличен кандидат от 43 округа (Арбат, Хамовники, Пресня), однако обвинил в в провокации Алексея Навального и конкурента по округу Любовь Соболь. Что касается самой Любови Соболь, то ее сторонников уличили в подделке подписных листов, о чем было сообщено в группе "Пресненская Пресня".