Кремль следит за муниципальной избирательной кампанией в Петербурге, заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что всеми техническими моментами занимается только ЦИК, так как именно он уполномочен выявлять нарушения и принимать необходимые меры. Поэтому все конкретные вопросы, связанные с избирательным процессом, Песков переадресовал комиссии.
Напомним, в северную столицу приехала группа представителей ЦИК из-за постоянно растущего числа жалоб на работу муниципальных избирательных комиссий. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев указал, что абсолютное большинство зафиксированных нарушений являются умышленными, и если такое будет продолжатся, ЦИК вынужден будет обратиться в суд.
Речь, в частности, идет об искусственно создаваемых очередях, из-за которых сложно подать документы вовремя. Глава ЦИК Элла Памфилова даже не исключила, что, если ситуацию не удастся исправить в ближайшее время, выборы будут отменены.
Источник превью: Facebook
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