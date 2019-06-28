ЦИК обратится к Генпрокуратуре и СК по поводу нарушений в Петербурге

ЦИК обратится в Генпрокуратуру и СК с просьбой взять на контроль дела в отношении муниципальных избиркомов Петербурга, которые допустили нарушения избирательного законодательства.



Честная борьба: Как в Петербурге будут контролировать прозрачность выборов

Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что такое решение принято для обеспечения объективности расследования.

Ранее горизбирком обратился в прокуратуру северной столицы и Следственный комитет. Нарушения были зафиксированы при проверке комиссий нескольких МО.В

Петербург были направлены представители ЦИК, которые проверили работу избиркомов. Были выявлены нарушения закона, приняты необходимые меры.

Вместе с тем, в ЦИК пришли к выводу, что большинство комиссий работает штатно.

Напомним, поступающие на избиркомы жалобы касаются, в частности, сокрытия данных о назначении выборов. Там, где это было подтверждено, сроки приема документов продлены.

Источник превью: Правда.ру

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