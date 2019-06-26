Администрация Приморья официально переименована в правительство

Депутаты Заксобрания Приморья сегодня одобрили сразу в трех чтениях законопроект о переименовании краевой администрации в правительство и изменении ее состава.



Кожемяко пообещал заняться экономическим и социальным развитием Приморья

Документ был инициирован губернатором Олегом Кожемяко. Он направлен на совершенствование системы госуправления и повышение ее эффективности.

Первый вице-губернатор Вера Щербина констатировала, что это лишь старт реформы всей системы управления в регионе, которая, как предполагается, поможет ему достичь целевых показателей социально-экономического развития.

Чиновница указала, что еще будет принят целый ряд законопроектов, придется внести изменения более чем в 400 нормативно-правовых актов. Речь идет не о смене вывесок, подчеркнула Щербина. Министерствами станут крупные органы исполнительной власти, которые имеют под собой сеть бюджетных учреждений. На ключевые посты назначат тех, кто способен отвечать за целевые показатели.

Дополнительных расходов и увеличения количества чиновников реформа не потребует.

Источник превью: сайт Госдумы

Читайте также:

Реформа власти Приморья не увеличит расходы на чиновников - губернатор