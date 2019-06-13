Преобразование администрации Приморья в правительство абсолютно не увеличит расходы на местных чиновников. Такое обещание дал губернатор края Олег Кожемяко.
Реформа состоится до конца текущего года. Правительство заработает в новом виде уже в начале 2019-го. Наиболее вероятной кандидатурой на пост главы кабмина называют первого вице-губернатора Веру Щербину.
Кожемяко гарантировал, что власти "ни на копейку не сдвинутся в сторону увеличения расходов", хотя оптимизация структур необходима. Статус самого губернатора изменен не будет.
Сообщается, что реформа предполагает, в частности, слияние ряда департаментов, изменение Устава края. Глава региона будет более тесно сотрудничать с общественными институтами и гражданами, а также строго контролировать работу кабмина.
Правительство в свою очередь будет отвечать за результаты, которые помогут повысить качество жизни местного населения.
Источник превью: сайт администрации Приморья
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