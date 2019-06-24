Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Владимир Жириновский заявил, что россияне достаточно много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР существует целая группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.



Беспредел коммунальных монстров: Кто и как вынуждает людей переплачивать за услуги ЖКХ

Лидер партии отметил, что специалисты могут рассмотреть ситуацию в любой области и конкретно продемонстрировать, где и насколько завышают тарифы на коммунальные услуги. К примеру, они способны исследовать, сколько газа по трубе поступает в какой-либо регион, какова его цена и кто выступает наживающимся на людях посредником.

Жириновский отметил, что некоторые субъекты РФ сами не дают возможности докопаться до правды. Он не предоставляют абсолютно никаких данных, никаких документов.

Заниматься такого рода чиновниками должны органы прокуратуры, считает политик. Но пока только ФАС честно признала, что жители страны переплачивают за "коммуналку" в 2 раза, констатировал депутат Госдумы. В итоге он предложил освободить россиян от платежей за услуги ЖКХ хотя бы до конца текущего года.

Источник превью: сайт ЛДПР

Читайте также:

Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему