Жириновский призвал властей перестать кормить чужие народы, а помогать своему

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к снаселению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время как свой бедствует.
По словам политика, государство должно заботиться о том, чтобы у каждого гражданина было рабочее место и достойный доход. Оно обязано пресекать абсолютно все предпринимаемые попытки нажиться на простых людях, которым и так тяжело.
Жириновский добавил, что сейчас заработанное у россиянина пытаются изъять различными способами: завышенными коммунальными платежами, все время растущими ценами, повышением налогов, коррупционеры - взятками.
"Перестать быть добренькими в отношении других стран, перестать кормить чужие народы за русский счет. Тогда и денег в РФ станет больше", - отметил депутат Госдумы.
Он добавил, что тысяча рублей в день - это минимальный доход, который должен быть обязательно у каждого человека в нашей стране. И это только на самые первостепенные потребности - жилье, одежду, еду.
Фото превью: сайт ЛДПР
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