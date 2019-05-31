Жириновский предлагает создать в РФ министерство народонаселения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает создать в России министерство народонаселения. По его словам, в стране нет исполнительного органа, который был занимался мерами по ликвидации демографического кризиса, а министерство всё бы планировало и знало, куда и сколько денег направить, чтобы был рост населения.



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Минимальный рост можно было бы обеспечить уже по всей стране, добавил политик. Он указал, что одним из первых дел нового ведомства будет снижение числа абортов. Причем речь идет не о запретах, а о материальной поддержке беременных женщин.

Увеличивать население Жириновский предлагает и за счет мигрантов из славянских стран. В настоящее время власти делают недостаточно для того, чтобы они чувствовали себя хорошо, считает он. Лидер ЛДПР отметил, что в РФ могли бы приехать миллионы человек, но не делают этого из-за бюрократических проволочек.

"То есть министерство нужно по демографическим вопросам и делам переселенцам. Министерство народонаселения, чтобы занималось стимулированием рождаемости и притоком населения из других стран", - заключил политик.

Фото превью: сайт ЛДПР

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