Жириновский предлагает создать в РФ министерство народонаселения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает создать в России министерство народонаселения. По его словам, в стране нет исполнительного органа, который был занимался мерами по ликвидации демографического кризиса, а министерство всё бы планировало и знало, куда и сколько денег направить, чтобы был рост населения.
Минимальный рост можно было бы обеспечить уже по всей стране, добавил политик. Он указал, что одним из первых дел нового ведомства будет снижение числа абортов. Причем речь идет не о запретах, а о материальной поддержке беременных женщин.
Увеличивать население Жириновский предлагает и за счет мигрантов из славянских стран. В настоящее время власти делают недостаточно для того, чтобы они чувствовали себя хорошо, считает он. Лидер ЛДПР отметил, что в РФ могли бы приехать миллионы человек, но не делают этого из-за бюрократических проволочек.
"То есть министерство нужно по демографическим вопросам и делам переселенцам. Министерство народонаселения, чтобы занималось стимулированием рождаемости и притоком населения из других стран", - заключил политик.
Фото превью: сайт ЛДПР
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