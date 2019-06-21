Первый гражданин нашей страны, привлеченный к ответственности за неуважение к власти за запись в соцсети, принял решение обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека.
Юрий Картыжев считает, что было ограничено его право на свободу выражать свое мнение. Он указывает, что комментарий вовсе не относился непосредственно к личности Владимира Путина, а лишь выражал оценку проводимой им политики.
Кроме того, по словам заявителя, в КоАП нет абсолютно однозначного толкования формулировок "явное неуважение" и "неприличная форма, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".
Напомним, весной суд в Новгородской области оштрафовал Картыжева на 30 тысяч рублей. В своей жалобе он отмечает, что эта сумма превышает его среднемесячный доход.
Накануне в ходе прямой линии с Путиным создатель паблика MDK Роберто Панчвидзе задал вопрос о наказании за неуважительные заявления в адрес представителей власти. Путин заявил, что люди имеют право критиковать власть, а цель закона - борьба с оскорблениями символов нашей страны.
Источник превью: Правда.ру
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