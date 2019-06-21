Первый россиян, осужденный за неуважение к власти, пожаловался в ЕСПЧ

Первый гражданин нашей страны, привлеченный к ответственности за неуважение к власти за запись в соцсети, принял решение обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека.



Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Юрий Картыжев считает, что было ограничено его право на свободу выражать свое мнение. Он указывает, что комментарий вовсе не относился непосредственно к личности Владимира Путина, а лишь выражал оценку проводимой им политики.

Кроме того, по словам заявителя, в КоАП нет абсолютно однозначного толкования формулировок "явное неуважение" и "неприличная форма, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

Напомним, весной суд в Новгородской области оштрафовал Картыжева на 30 тысяч рублей. В своей жалобе он отмечает, что эта сумма превышает его среднемесячный доход.

Накануне в ходе прямой линии с Путиным создатель паблика MDK Роберто Панчвидзе задал вопрос о наказании за неуважительные заявления в адрес представителей власти. Путин заявил, что люди имеют право критиковать власть, а цель закона - борьба с оскорблениями символов нашей страны.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Генпрокуратура: широкой практики блокировки сайтов из-за клеветы на власти нет