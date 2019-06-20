Генпрокуратура только два раза применяла полномочия по блокировке сайтов с клеветой в отношении органов власти. Об этом заявил представитель ведомства Александр Куренной, комментируя обсуждение этой темы в ходе прямой линии с президентом.
Он напомнил, что с весны текущего года ГП имеет право направлять в Роскомнадзор требования о внесудебной блокировке сайтов с клеветой в отношении руководства страны и оскорблением символов госвласти. Однако обширной практики по новому закону пока нет.
С вопросом о наказании за неуважительные заявления в адрес власти к российскому лидеру обратился один из основателей паблика MDK Роберто Панчвидзе. Он напомнил, что в Архангельской области за комментарии в соцсетях оштрафовали 6 человек.
Путин на это ответил, что в законе о критике власти любого уровня речи не идет, люди имеют на это полное право. Он подчеркнул, что его цель - борьба с оскорблениями символов государства.
Источник превью: сайт Госдумы
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