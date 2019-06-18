Калининградский губернатор рассказал о применении "детектора лжи" для борьбы с коррупцией

В Калининградской области борьбу с коррупцией ведут при помощи "детектора лжи". Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов.



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Глава региона отметил, что проверка проводится с согласия "подозреваемых" чиновников. Так, недавно после такого исследования лишился поста один из сотрудников госучреждения. Алиханов выразил сожаление, что не всегда удается поймать коррупционеров с поличным, тогда приходится от них "просто избавляться".

По словам губернатора, у ряда бизнесменов уже вошло в привычку вымогать друг у друга деньги, говоря при этом, что им надо "занести" наверх. "Подобные истории случались в моем правительстве уже не раз", - отметил он.

Алиханов привел в пример случай, когда оговорили одного из его замов - якобы он получил взятку от предпринимателя. В ходе расследования и перекрестного опроса информация не подтвердилась. Такой же инцидент случился и с другим заместителем главы региона.

Он призвал всех, кто столкнулся со сведениями о коррупции в органах власти, сообщать об этом в прессе, на сайте облправительства или анонимно через соцсети. Губернатор пообещал провести расследование и наказать всех виновных.

Источник превью: Википедия

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