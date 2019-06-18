Депутат Госдумы Дмитрий Савельев отреагировал на законопроект Минюста об изъятии у госслужащих денег, легальность получения которых они не подтвердили. Он считает его очень значимым шагом в борьбе с коррупцией.
Вместе с тем, добавил парламентарий, не всегда изъятие означает возбуждение дела, а надо, чтобы чиновник, у которого выявили незаконные доходы, "прекращал карьеру государственную и начинал уголовную".
Савельев напомнил, что в настоящее время в законе понятия "незаконное обогащение"нет, но она признается таковым, если у чиновника нашли имущество, по цене превышающее доходы за три года.
Чтобы существующие законы работали более эффективно, нужно ввести в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение, сказал он.
Депутат также отметил, что только в 2017 году было возбуждено 14,5 тыс. уголовных дел о коррупции. Их фигурантами стали более семи тысяч человек.
Источник превью: сайт ЛДПР
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