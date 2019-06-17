Депутаты хотят изменить режим работы Госдумы на время прямой линии с Путиным

Депутаты хотят изменить график работы Госдумы на время прямой линии с Владимиром Путиным.



Один звонок в секунду: колл-центры «Прямой линии с Путиным» принимают тысячи вопросов

Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться предварительно на Совете ГД, а за день до мероприятия парламентарии примут окончательное решение.

Напомним, трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 мск в эфире ряда телеканалов, радиостанций, а также в соцсетях. Вопросы будут принимать вплоть до окончания передачи.

На прямую линию поступило уже более 700 тысяч вопросов. Сообщается, что большинство их них касаются самых насущных проблем - ипотеки, лекарств, коммунальных услуг, экологии.

В 2018-м прямая линия длилась 4 часа 20 минут. Поступило более 2 млн обращений, Путин ответил на 73. Большинство вопросов также были посвящены социальным проблемам.

Источник превью: сайт Госдумы

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На прямую линию с Путиным поступило уже более 700 тысяч вопросов