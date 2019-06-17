На прямую линию с Путиным поступило уже более 700 тысяч вопросов

На прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже свыше 700 тысяч вопросов. Больше всего россиян выбрало звонок на круглосуточный номер программы - таких около 400 тыс.



«Прямая линия»: статистика обращений

Около 170 тыс. человек отправили смс-сообщения, порядка 20 тыс. вопросов поступило на сайт "Москва - Путину".

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин вступил в финальную стадию подготовки к указанному мероприятию.

Ранее центр обработки обращений обнародовал основные вопросы, которые люди хотят задать президенту. В частности, они касаются получения льготных лекарств, роста коммунальных тарифов, господдержки ипотеки для многодетных семей, нехватки мест в детсадах, "мусорной" проблемы.

Прямая линия состоится через 3 дня. Задать свой вопрос лидеру страны можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт передачи или же мобильное приложение.

Кроме того, во время эфира выйти на связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Источник превью: сайт Кремля

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