На прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже свыше 700 тысяч вопросов. Больше всего россиян выбрало звонок на круглосуточный номер программы - таких около 400 тыс.
Около 170 тыс. человек отправили смс-сообщения, порядка 20 тыс. вопросов поступило на сайт "Москва - Путину".
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин вступил в финальную стадию подготовки к указанному мероприятию.
Ранее центр обработки обращений обнародовал основные вопросы, которые люди хотят задать президенту. В частности, они касаются получения льготных лекарств, роста коммунальных тарифов, господдержки ипотеки для многодетных семей, нехватки мест в детсадах, "мусорной" проблемы.
Прямая линия состоится через 3 дня. Задать свой вопрос лидеру страны можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт передачи или же мобильное приложение.
Кроме того, во время эфира выйти на связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
Источник превью: сайт Кремля
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