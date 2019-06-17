Избиркому Санкт-Петербурга пришлось обратиться за помощью в прокуратуру из-за ситуации, сложившейся в муниципальном образовании "Сосновское".
Как заявил запред ЦИК Николай Булаев, местная избирательная комиссия объявила о начале предвыборной кампании, но никого об этом в известность решила не ставить.
Выдвижение кандидатов в данном районе началось с 11 июня, но городская комиссия узнала об этом только лишь 15-го. Булаев отметил также, что информация не была вовремя размещена в системе ГАС "Выборы". Он назвал это очень грубым нарушением.
Член ЦИК сказал, что комиссии не должны работать в автономном порядке, это незаконно. Он добавил, что излишней мягкости в таких случаях быть не должно, и подчеркнул, что это напоминает ситуации, которые имели место в 2014 году.
Муниципальным образованиям, в которых нарушают закон, надо вовремя подсказывать, что это может иметь последствия, заключил Булаев.
Источник превью: Правда.ру
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