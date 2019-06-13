Центральная избирательная комиссия сегодня презентовала цифровой избирательный участок. На нем в качестве теста провели голосование, участие в котором приняли эксперты, представители партий и СМИ.
Технические возможности терминала позволяют позволяют загрузить в него до 3 тыс. бюллетеней. Участников экспериментального голосования попросили высказать свои замечания к его работе и предложения.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что внедрение цифровых избирательных участков создает возможность для нового этапа развития избирательной системы РФ. По его словам, ничего подобного нигде в мире пока нет. Если опыт окажется успешным, по всей РФ планируют создать около 5 тысяч таких участков.
Голосование на цифровых избирательных участках пройдет 8 сентября. В столице их пока 30, воспользоваться ими смогут избиратели из 20 субъектов РФ.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
ЦИК объявил о старте избирательных кампаний по довыборам в Госдуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.