В ЦИК впервые продемонстрировали цифровой избирательный участок

Центральная избирательная комиссия сегодня презентовала цифровой избирательный участок. На нем в качестве теста провели голосование, участие в котором приняли эксперты, представители партий и СМИ.



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Технические возможности терминала позволяют позволяют загрузить в него до 3 тыс. бюллетеней. Участников экспериментального голосования попросили высказать свои замечания к его работе и предложения.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что внедрение цифровых избирательных участков создает возможность для нового этапа развития избирательной системы РФ. По его словам, ничего подобного нигде в мире пока нет. Если опыт окажется успешным, по всей РФ планируют создать около 5 тысяч таких участков.

Голосование на цифровых избирательных участках пройдет 8 сентября. В столице их пока 30, воспользоваться ими смогут избиратели из 20 субъектов РФ.

Источник превью: Правда.ру

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