Глава НАК поддержал инициативу об изъятии у чиновников незадекларированных доходов

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов поддержал инициативу изымать у чиновников незадекларированные доходы.



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По его словам, в законе оказалась лазейка, и раньше деньги оставались у коррупционеров. Кабанов выразил надежду, что теперь эту юридическую коллизию устранят.

О подготовке данного законопроекта сегодня заявили в Минюсте. Согласно ему у чиновников государство сможет изымать не только имущество, купленное на незадекларированные доходы, но и деньги со счетов, законность получения которых не будет подтверждена.

Закон коснется каждого, кто должен ежегодно подавать декларацию о своих доходах.

Эту идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, она повысит эффективность борьбы с коррупцией.

Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции принять участие в разработке документа. В приоритетном порядке он будет рассмотрен в весеннюю сессию.

Источник превью: сайт Госдумы

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