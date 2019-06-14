Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов поддержал инициативу изымать у чиновников незадекларированные доходы.
По его словам, в законе оказалась лазейка, и раньше деньги оставались у коррупционеров. Кабанов выразил надежду, что теперь эту юридическую коллизию устранят.
О подготовке данного законопроекта сегодня заявили в Минюсте. Согласно ему у чиновников государство сможет изымать не только имущество, купленное на незадекларированные доходы, но и деньги со счетов, законность получения которых не будет подтверждена.
Закон коснется каждого, кто должен ежегодно подавать декларацию о своих доходах.
Эту идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, она повысит эффективность борьбы с коррупцией.
Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции принять участие в разработке документа. В приоритетном порядке он будет рассмотрен в весеннюю сессию.
Источник превью: сайт Госдумы
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