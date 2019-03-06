Минюст засекретил доклад о "вынужденной коррупции" чиновников

Министерство юстиции подготовило для Дмитрия Медведева доклад об "обстоятельствах непреодолимой силы", которые толкают чиновников на нарушения антикоррупционного законодательства. На просьбу партии "Яблоко" ознакомить общественность с содержанием доклада ведомство ответило отказом.

Документ содержит обоснование необходимости принятия поправок в законодательство, избавляющих должностных лиц от ответственности, если они по объективным причинам не смогли выполнить антикоррупционные требования.

Директор партийного "Центра антикоррупционной политики" при "Яблоке" Алексей Карнаухов написал в facebook, что намерен обжаловать отказ министерства в суде.

"Когда чиновники проверяют на коррупцию сами себя, результат предсказуем. Сейчас многие правонарушения разбирают комиссии внутри госорганов. Такая система работает на круговую поруку, а не снижение уровня коррупции. Если дать им дополнительный инструмент ухода от наказания, результат будет ещё более плачевный", — полагает активист.

Работу над законопроектом в Министерстве юстиции начали летом прошлого года. Как сообщала "Правда.Ру", речь идет о случаях, когда чиновник не может предоставить информацию о доходах и имуществе семьи вследствие развода, а также об отдаленных моногородах, где госслужащим приходится устраивать на работу близких родственников или заключать контракты с их фирмами.

Источник фото: Пресс-служба Министерства юстиции РФ

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