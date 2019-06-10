Конференция регионального отделения КПРФ утвердила кандидатом на пост губернатора Астраханской области от партии депутата Госдумы Николая Арефьева. После прохождения муниципального фильтра он будет официально зарегистрирован.
Кандидатура парламентария была рекомендована ЦК КПРФ.
Ранее Арефьев уже участвовал в выборах губернатора Астраханской области, но выиграть не смог.
По словам депутата, три кандидатуры от партии обсуждались в течение полугода. Политтехнологи пришли в выводу, что у Арефьева самые большие шансы победить, так как у него высокая узнаваемость.
Секретарь астраханского обкома КПРФ по организационно-партийной работе Халит Аитов отметил, что Арефьев является перспективным кандидатом, поскольку известен как в области, так и на федеральном уровне.
Выборы главы региона пройдут 8 сентября. В них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы. В качестве самовыдвиженца подал документы в избирком врио губернатора Игорь Бабушкин.
Напомним, на прошлой неделе российский лидер Владимир Путин отправил в отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на этот пост заместителя полпреда президента в СКФО Игоря Бабушкина.
Источник превью: Правда.ру
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